Каким будет курс рубля 20 января 2025: прогноз эксперта

На предстоящей неделе ожидается небольшое укрепление рубля на фоне приближения налогового периода, юань может отойти к 13,8 или чуть ниже, цели по доллару смещаются к зоне 101−102 рубля. Рубль также получает поддержку со стороны увеличения в 1,4 раза объема ежедневных чистых продаж валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Вместе с тем, индекс доллара может вновь обновить максимумы с 2022 года на фоне официального вступления в должность главы США Дональда Трампа. Его предложения по части фискальной, тарифной и иммиграционной политики в случае реализации чреваты проинфляционными рисками, а ФРС может замедлить темпы снижения процентных ставок. Геополитические сигналы могут вызывать живой отклик в рублевых активах, однако оценить силу этого влияния пока сложно из-за высокой неопределенности.