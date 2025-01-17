Каким будет курс рубля 20 января 2025: прогноз эксперта

Внешний фон был позитивным. С утра инвесторов порадовал блок макроданных по Китаю. ВВП страны за 2024 год увеличился на 5%, это чуть выше, чем прогнозировали аналитики (4,9%), но немного ниже, чем по итогу 2023 года (5,2%). Показатели по объемам промпроизводства и розничных продаж за декабрь тоже оказались лучше ожиданий. В еврозоне потребительские цены в прошлом месяце, как и прогнозировалось, ускорились 2,4% г/г с ноябрьских 2,2%.
На биржах США понедельник будет выходным в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Тем не менее центральное событие дня произойдет именно в Соединенных Штатах — Дональд Трамп официально вступит должность президента. Он обещает издать ряд важных указов уже первые часы своей работы. Российский рынок будет следить прежде всего за геополитическими сигналами.
В силу того, что инаугурация Трампа пройдет после 19 ч. по Москве, сильные движения могут прийтись на вечернюю торговую сессию. Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 января — 2870−3000 п.
На предстоящей неделе ожидается небольшое укрепление рубля на фоне приближения налогового периода, юань может отойти к 13,8 или чуть ниже, цели по доллару смещаются к зоне 101−102 рубля. Рубль также получает поддержку со стороны увеличения в 1,4 раза объема ежедневных чистых продаж валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Вместе с тем, индекс доллара может вновь обновить максимумы с 2022 года на фоне официального вступления в должность главы США Дональда Трампа. Его предложения по части фискальной, тарифной и иммиграционной политики в случае реализации чреваты проинфляционными рисками, а ФРС может замедлить темпы снижения процентных ставок. Геополитические сигналы могут вызывать живой отклик в рублевых активах, однако оценить силу этого влияния пока сложно из-за высокой неопределенности.
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