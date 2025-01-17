Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каким будет курс рубля 20 января 2025: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи завершал неделю на мажорной ноте, бенчмарк закреплялся над 2900 п. Цены на нефть держатся стабильно выше $80 за баррель Brent, рубль остается относительно слабым, а вероятность повышения ЦБ ключевой ставки в феврале снизилась после выхода обнадеживающих данных Росстата по инфляции. Также покупки подогреты ожиданием улучшения геополитического фона после смены американского президента. Об этом рассказал Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Внешний фон был позитивным. С утра инвесторов порадовал блок макроданных по Китаю. ВВП страны за 2024 год увеличился на 5%, это чуть выше, чем прогнозировали аналитики (4,9%), но немного ниже, чем по итогу 2023 года (5,2%). Показатели по объемам промпроизводства и розничных продаж за декабрь тоже оказались лучше ожиданий. В еврозоне потребительские цены в прошлом месяце, как и прогнозировалось, ускорились 2,4% г/г с ноябрьских 2,2%.

На биржах США понедельник будет выходным в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Тем не менее центральное событие дня произойдет именно в Соединенных Штатах — Дональд Трамп официально вступит должность президента. Он обещает издать ряд важных указов уже первые часы своей работы. Российский рынок будет следить прежде всего за геополитическими сигналами.

В силу того, что инаугурация Трампа пройдет после 19 ч. по Москве, сильные движения могут прийтись на вечернюю торговую сессию. Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 января — 2870−3000 п.

На предстоящей неделе ожидается небольшое укрепление рубля на фоне приближения налогового периода, юань может отойти к 13,8 или чуть ниже, цели по доллару смещаются к зоне 101−102 рубля. Рубль также получает поддержку со стороны увеличения в 1,4 раза объема ежедневных чистых продаж валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Вместе с тем, индекс доллара может вновь обновить максимумы с 2022 года на фоне официального вступления в должность главы США Дональда Трампа. Его предложения по части фискальной, тарифной и иммиграционной политики в случае реализации чреваты проинфляционными рисками, а ФРС может замедлить темпы снижения процентных ставок. Геополитические сигналы могут вызывать живой отклик в рублевых активах, однако оценить силу этого влияния пока сложно из-за высокой неопределенности.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».