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Как построить дом в зоне с особыми условиями использования территорий

Не на всех земельных участках возможно строительство. К сожалению, в некоторых случаях это выясняется слишком поздно — когда участок уже куплен или на нем уже построен дом. Подробно и таких ситуациях рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Поэтому перед приобретением земельного участка стоит знать о зонах с особыми условиями использования территорий или сокращенно — ЗОУИТ. Это территории, на которых действуют особые правила по использованию земли, строительству и совершению других действий. Например, к числу таких ограничений могут относиться: запрет на садоводство, огородничество или строительство домов. Требования могут быть самыми разными и зависят от конкретной территории.

Такие ограничения устанавливаются для защиты жизни и здоровья граждан, объектов культурного наследия, а также для охраны окружающей среды.

Какие есть примеры видов ЗОУИТ?

  • Зоны охраны объектов культурного наследия
  • Водоохранная зона
  • Санитарно-защитная зона
  • Придорожная полоса автомобильной дороги
  • Рыбохозяйственная заповедная зона

Как проверить участок? Информация о зонах с особыми условиями использования территорий содержится в Едином государственном реестре недвижимости, поэтому можно получить выписку из ЕГРН, где будут указаны сведения о зарегистрированных на конкретном участке ЗОУИТ.

Также есть несколько других способов проверки ЗОУИТ:

  • Публичная кадастровая карта
  • Градостроительный план земельного участка
  • Правила землепользования и застройки и карта градостроительного зонирования
  • Региональные и муниципальные карты и геопорталы.

Кроме ЗОУИТ существуют ещё множество других территорий, строительство и другая деятельность на которых может быть ограничена. В том числе особо охраняемые природные территории, например, заповедники, национальные парки, памятники природы, публичные и частные сервитуты, береговые полосы и другие.