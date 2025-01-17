Как построить дом в зоне с особыми условиями использования территорий

Поэтому перед приобретением земельного участка стоит знать о зонах с особыми условиями использования территорий или сокращенно — ЗОУИТ. Это территории, на которых действуют особые правила по использованию земли, строительству и совершению других действий. Например, к числу таких ограничений могут относиться: запрет на садоводство, огородничество или строительство домов. Требования могут быть самыми разными и зависят от конкретной территории.
Такие ограничения устанавливаются для защиты жизни и здоровья граждан, объектов культурного наследия, а также для охраны окружающей среды.
Какие есть примеры видов ЗОУИТ?
- Зоны охраны объектов культурного наследия
- Водоохранная зона
- Санитарно-защитная зона
- Придорожная полоса автомобильной дороги
- Рыбохозяйственная заповедная зона
Как проверить участок? Информация о зонах с особыми условиями использования территорий содержится в Едином государственном реестре недвижимости, поэтому можно получить выписку из ЕГРН, где будут указаны сведения о зарегистрированных на конкретном участке ЗОУИТ.
Также есть несколько других способов проверки ЗОУИТ:
- Публичная кадастровая карта
- Градостроительный план земельного участка
- Правила землепользования и застройки и карта градостроительного зонирования
- Региональные и муниципальные карты и геопорталы.
Кроме ЗОУИТ существуют ещё множество других территорий, строительство и другая деятельность на которых может быть ограничена. В том числе особо охраняемые природные территории, например, заповедники, национальные парки, памятники природы, публичные и частные сервитуты, береговые полосы и другие.