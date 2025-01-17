Как построить дом в зоне с особыми условиями использования территорий

Поэтому перед приобретением земельного участка стоит знать о зонах с особыми условиями использования территорий или сокращенно — ЗОУИТ. Это территории, на которых действуют особые правила по использованию земли, строительству и совершению других действий. Например, к числу таких ограничений могут относиться: запрет на садоводство, огородничество или строительство домов. Требования могут быть самыми разными и зависят от конкретной территории.