Ипотеку с низким первоначальным взносом назвали «бомбой» для банков

Он добавил, что выдача кредита на жилье с низким первоначальным взносом вызвала рост продаж жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Но в случае ухудшения финансового положения заемщиков цена такого жилья, как правило, не покрывает невыплаченный остаток по кредиту. Это создает риски «тикающей бомбы» для банков, которые такие кредиты выдают.