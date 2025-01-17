Ипотеку с низким первоначальным взносом назвали «бомбой» для банков

Он добавил, что выдача кредита на жилье с низким первоначальным взносом вызвала рост продаж жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Но в случае ухудшения финансового положения заемщиков цена такого жилья, как правило, не покрывает невыплаченный остаток по кредиту. Это создает риски «тикающей бомбы» для банков, которые такие кредиты выдают.
«Цена недвижимости, приобретенной с помощью таких кредитов, при ухудшении финансового положения заемщиков в большинстве случаев не покрывает невыплаченный остаток по кредиту. Это создает риски “тикающей бомбы” для банков, специализирующихся на таких продуктах», — считает он.
Он добавил, что такое «льготирование» привело к росту продаж недвижимости и положительно сказалось на экономике. Но сами эти продажи простимулировали выдачу ипотеки для покупки жилья по выросшим ценам, что привело к росту инфляции.
Поэтому Банк России планомерно ограничивал выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом, а с 1 января этого года вступил в силу стандарт ипотечного кредитования, который ввел дополнительные ограничения, направленные на защиту заемщиков. Мехтиев считает, что в долгосрочной перспективе это окажет благотворное влияние и на сами банки.
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