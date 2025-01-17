ICIS: сокращение Норвегией поставок газа и нефти открывает путь для России

Сокращение поставок нефти и газа Норвегией может привести к более тесному сотрудничеству европейских стран с Россией, считает руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.
Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD).
«Закат для Норвегии — это рассвет для России», — говорится в материале.
При этом со временем призывы открыть трубы для дешёвого российского газа будут звучать все чаще, поскольку цены на энергоресурсы растут из-за сокращения добычи в Норвегии.
Среди стран, с которыми Россия может нарастить сотрудничество в нефтегазовом секторе, выделяют Словакию и Венгрию.
Ранее в Европе выступили с призывом возобновить закупки газа у России и запустить «Северный поток — 2».