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ICIS: сокращение Норвегией поставок газа и нефти открывает путь для России

Сокращение поставок нефти и газа Норвегией может привести к более тесному сотрудничеству европейских стран с Россией, считает руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

Источник: Reuters

Сокращение поставок нефти и газа Норвегией может привести к более тесному сотрудничеству европейских стран с Россией, считает руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD).

«Закат для Норвегии — это рассвет для России», — говорится в материале.

При этом со временем призывы открыть трубы для дешёвого российского газа будут звучать все чаще, поскольку цены на энергоресурсы растут из-за сокращения добычи в Норвегии.

Среди стран, с которыми Россия может нарастить сотрудничество в нефтегазовом секторе, выделяют Словакию и Венгрию.

Ранее в Европе выступили с призывом возобновить закупки газа у России и запустить «Северный поток — 2».