ФАС: в РФ цены на удобрения остаются замороженными на уровне сентября 2022 года

«Реализация минудобрений аграриям осуществляется по ценам не выше уровня сентября 2022 года. Служба согласовала торговые политики производителей азотных и азотосодержащих удобрений», — говорится в сообщении ФАС. Компании разместили на официальных сайтах документы, которые включают в том числе положения об определении цен.
В ноябре производители удобрений попросили Минпромторг об индексации внутренних цен на 15% с января 2025 года, сообщал ТАСС источник в отрасли. Минпромторг получил обоснование просьбы и начал анализ такой возможности, говорил в конце ноября ТАСС замглавы министерства Михаил Юрин. По информации ТАСС, решение об индексации еще не принято.
Служба также не выявила превышения этих цен. «ФАС России на еженедельной основе проводит мониторинг стоимости минудобрений. Факты превышения предельных цен не выявлены», — отмечает ведомство.
Предельные цены удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС. В июне 2022 года цены были проиндексированы на 5%, в сентябре — на 5−10%. В 2023 и 2024 году индексация не проводилась. Как сообщал ТАСС источник в отрасли, фиксация «замороженных» с осени 2022 года цен на удобрения в РФ продлена до мая 2025 года.