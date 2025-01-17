ФАС: в РФ цены на удобрения остаются замороженными на уровне сентября 2022 года

Предельные цены удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС. В июне 2022 года цены были проиндексированы на 5%, в сентябре — на 5−10%. В 2023 и 2024 году индексация не проводилась. Как сообщал ТАСС источник в отрасли, фиксация «замороженных» с осени 2022 года цен на удобрения в РФ продлена до мая 2025 года.