Энергостратегию РФ могут утвердить в первом квартале 2025 года

По его словам, сейчас документ рассматривается в ФОИВах, стратегия проходит процедуру синхронизации с Генеральной схемой по развитию электроэнергетики, которая была принята в конце 2024 года. Шульгинов отметил, что это нужно сделать, чтобы между документами не было противоречий.