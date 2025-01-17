Энергостратегию РФ могут утвердить в первом квартале 2025 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Энергетическая стратегия России до 2050 года может быть принята и утверждена уже в первом квартале этого года. Об этом журналистам сказал председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Николай Шульгинов.
«Я думаю, что она должна быть принята в первом квартале», — сказал он.
По его словам, сейчас документ рассматривается в ФОИВах, стратегия проходит процедуру синхронизации с Генеральной схемой по развитию электроэнергетики, которая была принята в конце 2024 года. Шульгинов отметил, что это нужно сделать, чтобы между документами не было противоречий.