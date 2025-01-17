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Эксперты выяснили, где бюджетно отдохнуть в феврале

Самой бюджетной поездкой для россиян в феврале 2025 года может стать путешествие в Псков, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

Отмечается, что перелет в одну сторону обойдется примерно в 4 тысячи рублей на человека, а гостиница — 2 тысячи рублей в сутки. Также дешево можно отдохнуть в Архангельске, отдав на человека 6 тысяч рублей за билет и 2,5 тысячи за ночь в отеле, и в Казани — туда можно добраться за 7 тысяч рублей, а гостиница обойдется в 3,5 тысячи.

На четвертом месте по доступности оказались Иваново и Ярославль. Билет на самолет туда на февраль будет стоить 7,2 тысячи рублей, а ночь в отеле — 2,5 тысячи. Замыкают топ-5 Чебоксары — путь в город будет стоить 7,7 тысячи рублей, а гостиница — 2,5 тысячи рублей в сутки.

Среди зарубежных направлений самым дешевым оказался Минск. Перелет в столицу Белоруссии стоит 10 тысяч рублей, а гостиница — 4 тысячи. На втором месте — Ереван (11 тысяч рублей за билет и 2,5 тысячи рублей за ночь в отеле), на третьем — Стамбул (11,5 тысячи + 3,5 тысячи рублей), на четвертом — Самарканд (12,5 тысячи рублей + 3,8 тысячи рублей). Пятое место по доступности занимает Тбилиси (12,7 тысячи рублей + 2,5 тысячи рублей).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».