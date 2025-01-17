Эксперты выяснили, где бюджетно отдохнуть в феврале

Отмечается, что перелет в одну сторону обойдется примерно в 4 тысячи рублей на человека, а гостиница — 2 тысячи рублей в сутки. Также дешево можно отдохнуть в Архангельске, отдав на человека 6 тысяч рублей за билет и 2,5 тысячи за ночь в отеле, и в Казани — туда можно добраться за 7 тысяч рублей, а гостиница обойдется в 3,5 тысячи.