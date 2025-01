Эксперты оценили потенциал частных инвестиций в электронику в ₽336 млрд

Одним из возможных решений для привлечения венчурного капитала и средств фондов частных инвестиций в микроэлектронику может стать создание «семьи фондов», объединенных единой стратегией инвестирования в отраслевые и смежные проекты, считают в Kama Flow. По этой модели, например, развивается китайский рынок микроэлектроники, где с 2014 года реализуется программа по созданию серии инвестфондов (Тhe Big Fund), ориентированных на развитие суверенной полупроводниковой промышленности. Общий объем трех созданных на текущий момент фондов превышает $100 млрд (10,2 трлн руб. по текущему курсу) — эти средства распределяют на фабрики, производителей оборудования, чипов и др. В качестве инвесторов выступают как крупные государственные и институциональные структуры (Минфин Китая, China Development Bank), так и корпорации (China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications), рассказали в Kama Flow.