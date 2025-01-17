Эксперты оценили потенциал частных инвестиций в электронику в ₽336 млрд

Вице-президент производителя электроники GS Group Федор Боярков сомневается, что частный капитал сможет предоставить рынку микроэлектроники 336 млрд руб. «Проекты в микроэлектронике — это, как правило, большие и долгие деньги, к тому же сопряженные с риском неокупаемости. Какие-то разработки не принесут прибыли, но продвинут технологии вперед, поэтому интерес со стороны непрофильных компаний или сторонних частных фондов невелик», — объяснил Боярков. В то же время он оговорился, что большой объем инвестиций можно обеспечить за счет объединения усилий крупных игроков и государства. В «семью фондов», подобную китайскому Big Fund, с большой вероятностью могли бы войти венчурные фонды крупных компаний с госучастием, предположил вице-президент GS Group. Впрочем, по его информации, такие фонды сейчас не ориентированы на настолько дорогостоящие инвестиции. Первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов считает, что инвесторами при поддержке государства в первую очередь должны быть российские производители электроники. «Также это могут быть крупные госкомпании и банки, капитал и доходы которых позволяют без риска для основного бизнеса вкладывать средства в долгосрочные проекты. При этом необходимым условием роста инвестиций в микроэлектронику, частично и полностью профинансированных за счет государства, является практическая реализация права на риск», — говорит Титов.