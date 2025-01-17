Эксперимент по льготной ипотеке для госслужащих продлится в России до 2027 года

В России продлили эксперимент по программе льготной ипотеки под 12% для госслужащих. Об этом сообщило РБК, ссылаясь на соответствующее постановление правительства. Программа была запущена в середине прошлого года и завершится 1 февраля 2027 года, после чего будет принято решение о ее возможном продолжении или замене единовременными субсидиями.