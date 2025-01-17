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Эксперимент по льготной ипотеке для госслужащих продлится в России до 2027 года

В России продлили эксперимент по программе льготной ипотеки под 12% для госслужащих. Об этом сообщило РБК, ссылаясь на соответствующее постановление правительства. Программа была запущена в середине прошлого года и завершится 1 февраля 2027 года, после чего будет принято решение о ее возможном продолжении или замене единовременными субсидиями.

Источник: РИА "Новости"

Особенность льготной ипотеки для госслужащих — компенсация из бюджета не только процентной ставки, но и определенной части стоимости приобретаемой недвижимости. По этой программе можно купить любое жилье и оформить его как в личную, так и в совместную или долевую собственность.

В экспериментальной ипотеке для чиновников участвуют 90 сотрудников пяти ведомств — Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы и территориальных органов Федерального казначейства.

Помимо ипотеки для госслужащих, в России есть ряд других специализированных видов ипотечных программ. Наиболее известной из них является ипотека для IT-специалистов. Кроме того, действуют региональные льготные программы для медиков и работников научных учреждений.