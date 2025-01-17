«Домклик» выяснил размеры скидок при продаже вторичного жилья

«Сегодня при покупке стандартной квартиры стоимостью около 5 миллионов рублей покупатель может выторговать, в среднем, около 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении сервиса.
Как указывается в нем, самые большие скидки предлагают продавцы вторичного жилья в Воронежской области (11,4%), Краснодарском крае (11,3%) и в Волгоградской области (7,6%).
Минимальный размер дисконта среди крупных локальных рынков отмечен в Санкт-Петербурге (3,3%), Новосибирской области (3,9%) и Красноярском крае (4%). Сравнительно низкая уступчивость продавцов также отмечена в Московском регионе: в самой столице и в области средняя величина скидки на вторичном рынке составила 4,1% и 4,5% соответственно.
Всего, по подсчетам аналитиков, в конце 2024 — начале 2025 года около четверти (25,1%) собственников, которые вели продажу через «Домклик», снизили стоимость квартиры в процессе заключения сделки.
Наибольшая доля квартир, реализованных с дисконтом, зафиксирована Татарстане (52,5%), Воронежской области (51,9%) и Москве (51,2%). Из крупных регионов реже всего дисконт предоставляется в Краснодарском крае (33,5%), Санкт-Петербурге (37,1%) и Челябинской области (39,7%).
Как показывает статистика сервиса, в целом по России величина дисконта за последние полгода почти не изменилась, сохранившись на уровне 6%. К июню прошлого года снижение составило только 0,2 процентного пункта.
Между тем в большинстве крупнейших регионов величина дисконта, напротив, увеличилась. Сильнее всего размер скидок на вторичном рынке вырос в Воронежской области (на 3,5 процентных пункта — до 11,4%) и Краснодарском крае (на 2,4 процентного пункта — до 11,3%). К регионам, где уступчивость продавцов снизилась, относятся Новосибирская область (на 1,7 процентного пункта — до 3,9%), Красноярский край (на 1,7 процентного пункта — до 4%) и Самарская область (на 1 процентный пункт — до 5,4%). На других крупных локальных рынках изменения не столь значительны: в пределах 1 процентного пункта, выяснили в «Домклике».
«Несмотря на то что ключевая ставка находится на заградительном уровне с конца 2023 года, спрос на готовое жилье оставался довольно стабильным вплоть до ноября 2024 года. Отсюда — отсутствие явного снижения цен на готовые квартиры, а также слабые изменения в поведении продавцов: так, за полгода стоимость квадратного метра изменилась на 1%, а величина торга снизилась на символические 0,2 процентного пункта. Однако в последние месяцы 2024 года темпы снижения спроса резко увеличились, поэтому есть основания полагать, что в ближайшее время мы увидим более выраженную динамику», — прокомментировал ситуацию директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
Так, по данным сервиса, в ноябре количество сделок «Сбера» на рынке готового жилья снизилось сразу на 38%, а в декабре — еще на 19%.