«Домклик» выяснил размеры скидок при продаже вторичного жилья

«Несмотря на то что ключевая ставка находится на заградительном уровне с конца 2023 года, спрос на готовое жилье оставался довольно стабильным вплоть до ноября 2024 года. Отсюда — отсутствие явного снижения цен на готовые квартиры, а также слабые изменения в поведении продавцов: так, за полгода стоимость квадратного метра изменилась на 1%, а величина торга снизилась на символические 0,2 процентного пункта. Однако в последние месяцы 2024 года темпы снижения спроса резко увеличились, поэтому есть основания полагать, что в ближайшее время мы увидим более выраженную динамику», — прокомментировал ситуацию директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.