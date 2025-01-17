Доля отказов в ипотеке в России сократилась в конце 2024 года

При этом, по словам Волкова, на первичном и вторичном рынках в прошлом году отмечались разнонаправленные тенденции. На вторичке в течение практически всего года наблюдался тренд на некоторое снижение доли отказов со стороны ипотечных банков — минус 16 процентных пунктов в декабре по сравнению с январем, до 34% с 50%.