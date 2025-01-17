Доля отказов в ипотеке в России сократилась в конце 2024 года

По его словам, в октябре этот показатель в целом по рынку составлял 56%, а в ноябре 53%.
«Примечательно, что снижение доли отказов произошло в предновогодние месяцы, когда люди, как правило, проявляют наибольшую потребительскую активность. Подобная динамика, на наш взгляд, свидетельствует о некотором снижении спроса на ипотеку. Вероятно, в условиях высоких ставок многие предпочли взять паузу до “лучших” времен», — объяснил он.
При этом, по словам Волкова, на первичном и вторичном рынках в прошлом году отмечались разнонаправленные тенденции. На вторичке в течение практически всего года наблюдался тренд на некоторое снижение доли отказов со стороны ипотечных банков — минус 16 процентных пунктов в декабре по сравнению с январем, до 34% с 50%.
* По данным НБКИ.
На первичке, напротив, во второй половине года уровень отказов по большей части рос, достигнув рекордных 77% в октябре. Затем, правда, показатель несколько снизился — до 72% в ноябре и 69% в декабре.
«Высокий уровень отказов на первичном рынке объясняется окончанием основной программы льготной ипотеки и, соответственно, снижением у банков “аппетита” к риску именно в сегменте новостроек», — отметил Волков.
Кроме того, на ситуацию с одобрением заявок в 2024 году повлияло и исчерпание лимитов на наиболее популярную семейную ипотеку, из-за чего многие банки начали сокращать долю положительных решений, добавил он.
«Вместе с тем, Банк России уже достаточно продолжительное время предпринимает активные меры по охлаждению ипотечного рынка, и граждане с высокой долговой нагрузкой и первоначальным взносом ниже 30% в последнее время “вымываются” из входящего потока заявителей», — заключил Волков.