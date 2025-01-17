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Доля отказов в ипотеке в России сократилась в конце 2024 года

МОСКВА, 17 янв — РИА Недвижимость. Доля отказов банками по ипотечным заявкам в России в ноябре-декабре 2024 года сократилась на 6 процентных пунктов по сравнению с показателем октября — до 50% по причине общего снижения спроса на ипотеку из-за высоких ставок и политики ЦБ по сокращению доли «некачественных» заемщиков, рассказал РИА Недвижимость директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в октябре этот показатель в целом по рынку составлял 56%, а в ноябре 53%.

«Примечательно, что снижение доли отказов произошло в предновогодние месяцы, когда люди, как правило, проявляют наибольшую потребительскую активность. Подобная динамика, на наш взгляд, свидетельствует о некотором снижении спроса на ипотеку. Вероятно, в условиях высоких ставок многие предпочли взять паузу до “лучших” времен», — объяснил он.

При этом, по словам Волкова, на первичном и вторичном рынках в прошлом году отмечались разнонаправленные тенденции. На вторичке в течение практически всего года наблюдался тренд на некоторое снижение доли отказов со стороны ипотечных банков — минус 16 процентных пунктов в декабре по сравнению с январем, до 34% с 50%.

* По данным НБКИ.

На первичке, напротив, во второй половине года уровень отказов по большей части рос, достигнув рекордных 77% в октябре. Затем, правда, показатель несколько снизился — до 72% в ноябре и 69% в декабре.

«Высокий уровень отказов на первичном рынке объясняется окончанием основной программы льготной ипотеки и, соответственно, снижением у банков “аппетита” к риску именно в сегменте новостроек», — отметил Волков.

Кроме того, на ситуацию с одобрением заявок в 2024 году повлияло и исчерпание лимитов на наиболее популярную семейную ипотеку, из-за чего многие банки начали сокращать долю положительных решений, добавил он.

«Вместе с тем, Банк России уже достаточно продолжительное время предпринимает активные меры по охлаждению ипотечного рынка, и граждане с высокой долговой нагрузкой и первоначальным взносом ниже 30% в последнее время “вымываются” из входящего потока заявителей», — заключил Волков.