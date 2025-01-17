Депутат рассказал об эффекте для семей от нового инструмента сбережений

«Он не только стимулирует граждан к инвестициям, но и предоставляет реальную возможность снизить налоговую нагрузку. Это особенно актуально в условиях, когда многие семьи стремятся к долгосрочному накоплению средств для решения важных жизненных задач, таких как образование детей или улучшение жилищных условий», — пояснил парламентарий.