Депутат рассказал об эффекте для семей от нового инструмента сбережений

«Он не только стимулирует граждан к инвестициям, но и предоставляет реальную возможность снизить налоговую нагрузку. Это особенно актуально в условиях, когда многие семьи стремятся к долгосрочному накоплению средств для решения важных жизненных задач, таких как образование детей или улучшение жилищных условий», — пояснил парламентарий.
Он отметил, что механизм позволит работающим членам семьи получать налоговый вычет. Депутат выразил надежду, что запуск инструмента откроет новые возможности для российских семей в планировании долгосрочных сбережений и достижении финансовых целей.
«Внедрение семейного инструмента сбережений может стать важным стимулом для развития инвестиционной культуры в России. Этот механизм не только поможет гражданам накапливать средства, но и будет способствовать притоку капитала в экономику страны», — добавил Никита Чаплин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».