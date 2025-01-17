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Чистая прибыль Сбербанка по РПБУ превысила 1,5 трлн рублей

Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за 12 месяцев 2024 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Вероника Сапожникова

«За 12 месяцев 2024 года Сбер заработал чистую прибыль в размере 1 562,4 млрд рублей, что на 4,6% больше предыдущего года, и обеспечил рентабельность капитала на уровне 23,4%», — заявил председатель правления банка Герман Греф.

По его словам, в декабре прошлого года под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и норм регулирования банковского сектора впервые с 2022 года произошло снижение розничного и корпоративного портфелей в реальном выражении на 0,1%. При этом, согласно данным, предоставленным пресс-службой Сбера, с начала 2024 года розничный кредитный портфель вырос на 12,4% и превысил 17,5 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель снизился на 1,4% за месяц и составил 27,8 трлн руб. С начала года портфель вырос на 19,0%.

«Сезонно усилился приток средств розничных клиентов, объем сбережений в декабре вырос на 2,5% до 27,6 трлн рублей», — добавил Греф.

Так, количество розничных клиентов выросло на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек, а число активных корпоративных клиентов увеличилось до 3,3 млн компаний.

Кроме того, отмечается в пресс-релизе, средства физических лиц достигли 27,6 трлн руб. и выросли на 2,5% за месяц на фоне роста процентных ставок по вкладам. С начала года рост клиентских средств составил 21,9%.

Средства юридических лиц в Сбербанке снизились на 3,5% за месяц до 13,2 трлн руб. С начала года рост составил 20,9%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».