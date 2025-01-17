Чистая прибыль Сбербанка по РПБУ превысила 1,5 трлн рублей

По его словам, в декабре прошлого года под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и норм регулирования банковского сектора впервые с 2022 года произошло снижение розничного и корпоративного портфелей в реальном выражении на 0,1%. При этом, согласно данным, предоставленным пресс-службой Сбера, с начала 2024 года розничный кредитный портфель вырос на 12,4% и превысил 17,5 трлн рублей.