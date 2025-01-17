Bloomberg: Трамп планирует сделать криптовалюту национальным приоритетом США

По его информации, Трамп планирует создать консультативный совет по криптовалюте для формирования государственной политики развития этой сферы. Источники агентства сообщают, что на текущем этапе обсуждается включение в указ директивы для всех правительственных учреждений о пересмотре политики в отношении цифровых активов. Кроме того, в перспективе возможна приостановка судебных разбирательств, связанных с криптовалютой, таких как иск против криптобиржи Binance.