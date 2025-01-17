Bloomberg: Трамп планирует сделать криптовалюту национальным приоритетом США

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, в котором объявит развитие криптовалюты национальным приоритетом Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его информации, Трамп планирует создать консультативный совет по криптовалюте для формирования государственной политики развития этой сферы. Источники агентства сообщают, что на текущем этапе обсуждается включение в указ директивы для всех правительственных учреждений о пересмотре политики в отношении цифровых активов. Кроме того, в перспективе возможна приостановка судебных разбирательств, связанных с криптовалютой, таких как иск против криптобиржи Binance.
Дополнительно рассматривается возможность формирования национального запаса криптовалюты, пишет агентство.
Ранее Трамп выдвинул предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса на новую должность ответственного за политику американской администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. Избранный американский лидер впервые в истории страны учредил должность куратора политики Вашингтона в области ИИ и криптовалют. Трамп заявлял, что Вашингтону следует уделять самое пристальное внимание криптовалюте, иначе на этом рынке будут доминировать другие страны, прежде всего Китай.