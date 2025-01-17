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Биткоин превысил $101 тысячу

Стоимость биткоина превысила $101 тысячу, снизившись на 0,22% за 24 часа. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Bitget.

Источник: Reuters

Во время торгов 13 января 2025 года биткоин впервые с 18 ноября 2024 года упал ниже $90 тысяч.

Главный аналитик Bitget Research Райан Ли ранее рассказал, что биткоин снижается в первую очередь в связи с опасениями инвесторов относительно денежно-кредитной политики США в ближайшие месяцы.

Эксперт отметил, что на курс биткоина в январе может оказать влияние публикация данных по индексу потребительских цен, опираясь на которые Федеральная резервная система США может сохранить или повысить ключевую ставку, что усилит давление на криптовалюты.