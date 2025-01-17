Биржевой комитет ФАС обсуждал увеличение норматива продаж дизеля в период посевной

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на заседании обсуждал возможность сезонного увеличения норматива продаж дизельного топлива на биржевых торгах в период посевной и уборочных работ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.