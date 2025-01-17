Биржевой комитет ФАС обсуждал увеличение норматива продаж дизеля в период посевной

«Также на заседании обсуждалось введение повышенного сезонного норматива продажи дизтоплива в период посевной и уборочных работ для дополнительного увеличения объемов нефтепродуктов сельхозпроизводителям», — отметили в службе.
Сейчас нефтяные компании обязаны реализовывать через биржевые торги 16% от всего объема произведенного дизельного топлива.
В ФАС также подчеркнули, что в ходе биржевого комитета нефтяные компании подтвердили факты добросовестного исполнения планов по поставке топлива аграриям в преддверии весенней посевной.