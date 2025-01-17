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Биржевой комитет ФАС обсуждал увеличение норматива продаж дизеля в период посевной

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на заседании обсуждал возможность сезонного увеличения норматива продаж дизельного топлива на биржевых торгах в период посевной и уборочных работ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

Источник: Reuters

«Также на заседании обсуждалось введение повышенного сезонного норматива продажи дизтоплива в период посевной и уборочных работ для дополнительного увеличения объемов нефтепродуктов сельхозпроизводителям», — отметили в службе.

Сейчас нефтяные компании обязаны реализовывать через биржевые торги 16% от всего объема произведенного дизельного топлива.

В ФАС также подчеркнули, что в ходе биржевого комитета нефтяные компании подтвердили факты добросовестного исполнения планов по поставке топлива аграриям в преддверии весенней посевной.