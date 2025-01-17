Без нефти и газа США рискуют уступить Китаю в гонке ИИ-технологий

«Солнце не всегда светит, а ветер не всегда дует», — отметил Бергам во время слушаний в Сенате по вопросу утверждения его кандидатуры, подчеркнув, что равновесие оказалось нарушено. Он подчеркнул, что в США создана система, которая ставит барьеры перед теми, кто стремится обеспечивать стабильную базовую нагрузку, одновременно предоставляя огромные налоговые льготы производителям прерывистых и ненадежных источников энергии.