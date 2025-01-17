Без нефти и газа США рискуют уступить Китаю в гонке ИИ-технологий

«Солнце не всегда светит, а ветер не всегда дует», — отметил Бергам во время слушаний в Сенате по вопросу утверждения его кандидатуры, подчеркнув, что равновесие оказалось нарушено. Он подчеркнул, что в США создана система, которая ставит барьеры перед теми, кто стремится обеспечивать стабильную базовую нагрузку, одновременно предоставляя огромные налоговые льготы производителям прерывистых и ненадежных источников энергии.
«Без базовой нагрузки мы проиграем гонку вооружений в сфере ИИ Китаю, а если мы проиграем эту гонку Китаю, это напрямую повлияет на нашу национальную безопасность», — уверен Бергам.
Бергам, который поддержал Трампа после завершения своей президентской кампании 2024 года, рассматривается как возможный глава Национального энергетического совета. В случае его утверждения на посту так называемого «энергетического царя» Трампа он получит значительные полномочия для внедрения энергетической политики нового президента.
Во вторник действующий президент Джо Байден подписал указ, разрешающий использование федеральных земель для строительства инфраструктуры искусственного интеллекта, при условии, что энергия будет поставляться исключительно из чистых источников. Этот шаг является частью его стратегии по сокращению выбросов углерода и борьбы с изменением климата.
По словам Бергама, США производят энергию более чисто, эффективно и безопасно, чем любая другая страна в мире. Америка готовятся к стремительному росту электростанций, работающих на природном газе, для обеспечения базовой нагрузки: согласно данным компании Enverus, к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию до 80 таких объектов. Знаковый климатический закон президента Байдена — Закон о снижении инфляции — установил связь между выдачей лицензий на добычу нефти и газа на шельфе и развитием офшорной ветроэнергетики.
Однако, когда Беграма спросили о его готовности поддерживать текущие проекты в области офшорной ветроэнергетики, он отказался давать комментарии. В то же время Дональд Трамп заявил, что в случае его победы все проекты по развитию ветроэнергетики на шельфе будут остановлены «в первый же день».
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