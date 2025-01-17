Банк России немного повысил официальный курс доллара

Так, курс доллара подняли с 102,3762 рубля 17 января до 102,4137 рубля. Курс юаня ЦБ также немного повысил, с 13,9143 рубля до 13,9338 рубля.
При этом регулятор понизил курс евро — с 105,8072 рубля до 104,8609 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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