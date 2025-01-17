Аналитик подсчитал, насколько в России могут доиндексировать пенсии

Ранее в Социальном фонде разъяснили, что если по итогам 2024 года инфляция превысит установленный коэффициент индексации (7,3%), в законе о бюджете фонда предусмотрено право правительства провести дополнительное повышение пенсий. Однако многие аналитики обращают внимание, что речь идет именно о праве, а не об обязанности. Следует отметить, что с 1 февраля большинство социальных выплат, таких как материнский капитал и различные пособия на детей, также увеличатся на те же 7,3%. Однако, как подчеркивали эксперты, их доиндексация проводиться не будет.