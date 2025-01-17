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Аналитик подсчитал, насколько в России могут доиндексировать пенсии

Пенсии в России могут быть доиндексированы на 2,2% в течение года, сообщил в интервью NEWS.ru Максим Колядов, руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Если фактическая инфляция по итогу 2024 года составила 9,52%, а повышение пенсий было на уровне 7,3%, то, действительно, возникает тема необходимости дополнительного повышения на 2,2%», — уточнил эксперт, отвечая на вопрос о том, возможном поднятии пенсий в России.

Колядов подчеркнул, что окончательное решение об индексации правительство может принять с учетом возможностей бюджета и «политических факторов». Если будет принято решение о выплате дополнительных средств, то, по мнению эксперта, сам платеж может быть произведен в любой день в течение года.

Ранее в Социальном фонде разъяснили, что если по итогам 2024 года инфляция превысит установленный коэффициент индексации (7,3%), в законе о бюджете фонда предусмотрено право правительства провести дополнительное повышение пенсий. Однако многие аналитики обращают внимание, что речь идет именно о праве, а не об обязанности. Следует отметить, что с 1 февраля большинство социальных выплат, таких как материнский капитал и различные пособия на детей, также увеличатся на те же 7,3%. Однако, как подчеркивали эксперты, их доиндексация проводиться не будет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».