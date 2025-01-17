«Аэрофлот» за год увеличил на 21% число пассажиров по дальневосточной программе

Дальневосточная программа полетов «Аэрофлота» в 2024 году включала в себя 29 маршрутов и охватывала 12 городов — от Владивостока и Хабаровска до Читы и Улан-Удэ. Из Москвы по этим направлениям выполнялись 9 маршрутов, 11 маршрутов — из Красноярска, 8 маршрутов — внутри Дальнего Востока и один из Санкт-Петербурга. Так, между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа (ДФО) было перевезено более 3,4 млн пассажиров, рост пассажиропотока составил 17%. При этом пассажиропоток группы увеличился по всем прямым направлениям между Москвой и пунктами Дальнего Востока, а на рейсах между Москвой и Владивостоком впервые в истории «Аэрофлота» было перевезено более 1 млн пассажиров.