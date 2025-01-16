Завод «Барнаултрансмаш» завершил этап модернизации производства

По его данным, за два года «Барнаултрансмаш» увеличил численность персонала почти в два раза. В 2024 году завод помог получить новую рабочую специальность 600 жителям Алтайского края. Кроме того, государственная поддержка позволила расширить возможности социальной программы и фонд оплаты труда, так заработная плата увеличилась более, чем на 50% в сравнении с 2022 годом.