Wildberries и Russ выявили новую мошенническую схему с обманом детей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему мошенничества, жертвами которой становятся дети, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Схема выглядит следующим образом. Мошенники создают в мессенджерах фейковые аккаунты от имени игровых блогеров. Затем потенциальная жертва получает от «любимого блогера» сообщение с выгодным предложением — например, купить внутриигровые предметы по сниженной стоимости. Когда ребенок соглашается, его просят ввести данные карты родителей или логин и пароль от личного кабинета на маркетплейсе.
Получив сведения, мошенники приобретают различные цифровые товары на популярных маркетплейсах, например, валюту игровых платформ, подарочные сертификаты и так далее. Затем товары перепродаются со значительной скидкой. Единственным вариантом, чтобы попытаться вернуть средства, остается обращение в полицию.
«По оценкам Wildberries, основанным на выборке выявленных кейсов за последний месяц, такая схема грозит клиентам маркетплейсов потенциальными потерями порядка 350 млн рублей за предстоящий год», — уточнили в компании.
О возможностях минимизации рисков
Руководитель Trust&Safety объединенной компании Wildberries и Russ Игорь Сомов отметил, что дети — это социальная группа, наиболее подверженная действиям мошенников. В этой связи важно внимательно наблюдать за активностью детей в цифровой среде и развивать их киберосознанность с самого раннего возраста.
Так, родителям стоит регулярно объяснять ребенку, что любую информацию о выгодных предложениях и подарках необходимо проверять на официальных порталах игры или сервиса.
«Также нужно напоминать детям, чтобы они с осторожностью относились к любым предложениям о требующей вложений помощи в игре, особенно если собеседник предлагает воспользоваться ботом или сторонним ресурсом. Дети обязательно должны знать, как правильно реагировать на такие ситуации: не раскрывать свои данные и всегда консультироваться со взрослыми, если что-то вызывает сомнения», — добавил Сомов.
В Wildberries и Russ указали, что мониторинг заказов на предмет мошеннических действий осуществляется в онлайн-режиме. Для этого используются алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, которые постоянно обучаются на новых схемах обмана.
«Дообучение моделей позволило снизить количество фрода в высокий сезон, начиная с ноября 2024 года, на 30%, а сумма предотвращенного потенциального ущерба только за период праздников составила более 10 млн рублей. Однако технологии не всегда могут защитить от социальной инженерии, которая, несмотря на все принимаемые меры, остается одной из основных угроз безопасности», — подчеркнули в компании.