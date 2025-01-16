Wildberries и Russ выявили новую мошенническую схему с обманом детей

«Также нужно напоминать детям, чтобы они с осторожностью относились к любым предложениям о требующей вложений помощи в игре, особенно если собеседник предлагает воспользоваться ботом или сторонним ресурсом. Дети обязательно должны знать, как правильно реагировать на такие ситуации: не раскрывать свои данные и всегда консультироваться со взрослыми, если что-то вызывает сомнения», — добавил Сомов.