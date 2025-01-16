Высокую ключевую ставку назвали угрозой для экономики

На этой неделе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает сохранения «достаточно высокой» ключевой ставки Банка России в первой половине 2025 года. Он подчеркнул, что не знает, будет ли повышаться ключевая ставка, но понижаться она особо не будет. Костин предложил «пока пожить в этой реалии».