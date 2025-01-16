В России подорожали медицинские услуги

На молодежь (до 30 лет) приходятся в основном траты, связанные с травмами, инфекциями и спортивными травмами. Рабочий возраст (30−50 лет): увеличение расходов связано с лечением стресс-индуцированных заболеваний и оперативными вмешательствами. Пожилые люди (50+): на их долю приходится более 40% всех расходов, с акцентом на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитационные программы.