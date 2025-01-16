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В «Росконгрессе» рассказали, каким будет 2025 год для экономики России

Новый, 2025 год, будет непростым для российской экономики и рубля, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса» «Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Наступивший год будет непростым для экономики России. Как показывает опыт первых трех лет работы антироссийских санкций — самых масштабных за всю историю мировой экономики, вместо ожидаемого всеми падения экономика России практически сразу перешла в режим уверенного роста. Что даже сформировало мобилизующие тенденции как в экономике, так и в социальной сфере», — отмечают авторы документа.

По их прогнозам, экономический рост в России в этом году составит 0,5−1,5%, так как санкции ограничат рост экспорта и импорта. Также вероятно замедление в строительном секторе и обрабатывающих отраслях промышленности. Однако в сфере ВПК будет наблюдаться заметный рост.

Стимулирующая бюджетная политика будет продолжена, подчеркивают аналитики. Главным источником покрытия дефицита бюджета останутся облигации федерального займа.

«Курс доллара к рублю вошел в новый диапазон — 100−120 (рублей за доллар — ред.) Согласно прогнозам, в предстоящем году российская валюта будет держаться в зоне 100+ с возможным ослаблением на 20% до уровня 120 и последующим движением в обратную сторону», — добавляется в докладе.

Кроме того, эксперты прогнозируют снижение российского рынка акций — торможение в динамике показателей бизнеса и повышение налогов с 2025 года не отыграны до конца.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».