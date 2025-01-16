В «Росконгрессе» рассказали, каким будет 2025 год для экономики России

«Наступивший год будет непростым для экономики России. Как показывает опыт первых трех лет работы антироссийских санкций — самых масштабных за всю историю мировой экономики, вместо ожидаемого всеми падения экономика России практически сразу перешла в режим уверенного роста. Что даже сформировало мобилизующие тенденции как в экономике, так и в социальной сфере», — отмечают авторы документа.