В «Росконгрессе» рассказали, каким будет 2025 год для экономики России

«Наступивший год будет непростым для экономики России. Как показывает опыт первых трех лет работы антироссийских санкций — самых масштабных за всю историю мировой экономики, вместо ожидаемого всеми падения экономика России практически сразу перешла в режим уверенного роста. Что даже сформировало мобилизующие тенденции как в экономике, так и в социальной сфере», — отмечают авторы документа.
По их прогнозам, экономический рост в России в этом году составит 0,5−1,5%, так как санкции ограничат рост экспорта и импорта. Также вероятно замедление в строительном секторе и обрабатывающих отраслях промышленности. Однако в сфере ВПК будет наблюдаться заметный рост.
Стимулирующая бюджетная политика будет продолжена, подчеркивают аналитики. Главным источником покрытия дефицита бюджета останутся облигации федерального займа.
«Курс доллара к рублю вошел в новый диапазон — 100−120 (рублей за доллар — ред.) Согласно прогнозам, в предстоящем году российская валюта будет держаться в зоне 100+ с возможным ослаблением на 20% до уровня 120 и последующим движением в обратную сторону», — добавляется в докладе.
Кроме того, эксперты прогнозируют снижение российского рынка акций — торможение в динамике показателей бизнеса и повышение налогов с 2025 года не отыграны до конца.
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