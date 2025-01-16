В «Дом.РФ» прогнозируют ряд банкротств в строительной отрасли

Также Гольдберг исключил значимые проблемы в 2026 году. Однако, по его словам, трудности могут появиться в 2027 году или в конце 2026 года, если никаких дополнительных мер поддержки не будет принято, и одновременно ключевая ставка сохранится на уровне около 20%.