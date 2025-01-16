В «Дом.РФ» прогнозируют ряд банкротств в строительной отрасли

По его словам, сейчас в России есть ряд застройщиков, которые из-за непродуманной финансовой политики находятся в более уязвимом положении, чем отрасль в целом.
«У таких застройщиков мы можем действительно увидеть ряд банкротств в 2025 году, но к никакой опасности с точки зрения достройки проектов, с нашей точки зрения, это не приведет, потому что проекты будут переданы на достройку другим застройщикам», — сказал Гольдберг.
Глава аналитического центра добавил, что в 2025 году статистические показатели по продажам будут не высоки, но есть очень большой задел, который застройщики по продажам сделали в 2023—2024 году.
Также Гольдберг исключил значимые проблемы в 2026 году. Однако, по его словам, трудности могут появиться в 2027 году или в конце 2026 года, если никаких дополнительных мер поддержки не будет принято, и одновременно ключевая ставка сохранится на уровне около 20%.