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Уровень бедности в РФ в 2023 году по второй оценке Росстата составил 8,3%

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Доля россиян с доходами ниже границы бедности в РФ в 2023 году составила 8,3%, согласно второй оценке Росстата, тогда как по первой оценке показатель составлял 8,5%. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Источник: Freepik

Росстат по каждому году публикует четыре оценки уровня бедности — предварительную, первую, вторую и окончательную. Окончательная оценка по 2023 году будет представлена в апреле 2025 года.

Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в 2023 году составила 12,2 млн человек. Согласно таблицам Росстата, наименьший уровень бедности зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%), а наибольший — в Республике Ингушетия (27%).

Граница бедности в 2023 году составила 14 339 рублей. Кроме того, медиана среднедушевого денежного дохода (медианный среднедушевой доход) в целом по России составила 40,1 тыс. рублей.