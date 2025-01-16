Уровень бедности в РФ в 2023 году по второй оценке Росстата составил 8,3%

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Доля россиян с доходами ниже границы бедности в РФ в 2023 году составила 8,3%, согласно второй оценке Росстата, тогда как по первой оценке показатель составлял 8,5%. Об этом сообщается на сайте Росстата.