Уровень бедности в РФ в 2023 году по второй оценке Росстата составил 8,3%

Росстат по каждому году публикует четыре оценки уровня бедности — предварительную, первую, вторую и окончательную. Окончательная оценка по 2023 году будет представлена в апреле 2025 года.
Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в 2023 году составила 12,2 млн человек. Согласно таблицам Росстата, наименьший уровень бедности зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%), а наибольший — в Республике Ингушетия (27%).
Граница бедности в 2023 году составила 14 339 рублей. Кроме того, медиана среднедушевого денежного дохода (медианный среднедушевой доход) в целом по России составила 40,1 тыс. рублей.