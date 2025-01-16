Однако Индия видит свое будущее с Россией совершенно иначе, о чем наглядно свидетельствуют последние события, говорится в статье. Сначала появились новости о том, что Владимир Путин посетит Индию в начале 2025 года. Несколько дней спустя, 8 декабря, министр обороны Индии Раджнатх Сингх прибыл в Москву, чтобы обсудить новые оборонные сделки, включая покупку радиолокационной системы «Воронеж» стоимостью 4 млрд долларов. За этим последовало крупнейшее в истории двух стран энергетическое соглашение стоимостью около 13 млрд долларов в год: «Роснефть» договорилась о том, что в течение следующих десяти лет будет поставлять около 500 000 баррелей сырой нефти в день частному индийскому нефтеперерабатывающему заводу Reliance.