The Economist: Индия тесно сотрудничает с Россией, несмотря на конфликт на Украине

Однако Индия видит свое будущее с Россией совершенно иначе, о чем наглядно свидетельствуют последние события, говорится в статье. Сначала появились новости о том, что Владимир Путин посетит Индию в начале 2025 года. Несколько дней спустя, 8 декабря, министр обороны Индии Раджнатх Сингх прибыл в Москву, чтобы обсудить новые оборонные сделки, включая покупку радиолокационной системы «Воронеж» стоимостью 4 млрд долларов. За этим последовало крупнейшее в истории двух стран энергетическое соглашение стоимостью около 13 млрд долларов в год: «Роснефть» договорилась о том, что в течение следующих десяти лет будет поставлять около 500 000 баррелей сырой нефти в день частному индийскому нефтеперерабатывающему заводу Reliance.
Индия в последние годы с радостью покупала российскую нефть по цене ниже установленного Западом предела в 60 долларов за баррель и в итоге стала вторым по величине покупателем черного золота в мире после Китая.
Вместо того чтобы сворачивать старую дружбу времен холодной войны, как надеялись западные чиновники, Индия углубляет оборонные, энергетические и другие связи с Россией, которую она рассматривает как источник процветания и безопасности и как стержень своей «многовекторной» внешней политики. К тому же Нью-Дели стремится развивать отношения с Москвой, чтобы компенсировать потепление отношений между Россией и Китаем, своим главным соперником.
В июле 2024 года российское государственное оборонное предприятие объявило, что будет производить танковые снаряды в Индии. Затем Моди и Путин договорились о совместной разработке и производстве оружия. Российские и индийские компании уже выпускают оружие в Индии, включая танки, истребители и ракеты.
Сингх в декабре обсудил в Москве приобретение российской радиолокационной системы «Воронеж» за 4 млрд долларов. Она может выявлять и отслеживать ряд угроз, включая баллистические ракеты и самолеты, на расстоянии до 8000 километров. Это обеспечивает Индии возможности ведения наблюдения, которые простираются далеко в Китай, что доступно лишь нескольким державам. Возможно, для Индии не менее важно и то, что около 60% компонентов будут выпускать местные производители.
Все это говорит о том, что Индия продолжает рассматривать Россию как основного поставщика первоклассного оружия и средство укрепления своей оборонной промышленности.
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