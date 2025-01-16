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The Economist: Индия тесно сотрудничает с Россией, несмотря на конфликт на Украине

С начала военного конфликта на Украине Запад пытался убедить Индию дистанцироваться от России. Индия последовательно отвергала эти уговоры, зачастую в раздражительных перепалках. Но, как полагают западные официальные лица и эксперты, эта динамика со временем изменится: Индия станет все больше зависеть от Америки и ее союзников в плане торгового и военного партнерства, пишет The Economist.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Однако Индия видит свое будущее с Россией совершенно иначе, о чем наглядно свидетельствуют последние события, говорится в статье. Сначала появились новости о том, что Владимир Путин посетит Индию в начале 2025 года. Несколько дней спустя, 8 декабря, министр обороны Индии Раджнатх Сингх прибыл в Москву, чтобы обсудить новые оборонные сделки, включая покупку радиолокационной системы «Воронеж» стоимостью 4 млрд долларов. За этим последовало крупнейшее в истории двух стран энергетическое соглашение стоимостью около 13 млрд долларов в год: «Роснефть» договорилась о том, что в течение следующих десяти лет будет поставлять около 500 000 баррелей сырой нефти в день частному индийскому нефтеперерабатывающему заводу Reliance.

Индия в последние годы с радостью покупала российскую нефть по цене ниже установленного Западом предела в 60 долларов за баррель и в итоге стала вторым по величине покупателем черного золота в мире после Китая.

В 2021 году всего 2% импорта нефти в Индию приходилось на Россию, а в период с апреля 2024 года по октябрь 2024 года эта цифра выросла почти до 40%. По оценкам рейтингового агентства ICR, Индия с начала конфликта на Украине сэкономила не менее 13 млрд долларов, покупая российскую нефть со скидкой.

Вместо того чтобы сворачивать старую дружбу времен холодной войны, как надеялись западные чиновники, Индия углубляет оборонные, энергетические и другие связи с Россией, которую она рассматривает как источник процветания и безопасности и как стержень своей «многовекторной» внешней политики. К тому же Нью-Дели стремится развивать отношения с Москвой, чтобы компенсировать потепление отношений между Россией и Китаем, своим главным соперником.

Хотя в последнее время Индия стала меньше зависеть от российского оружия, переключившись на Францию, Израиль и другие страны, премьер-министр Нарендра Моди продолжает заключать новые сделки с Москвой.

В июле 2024 года российское государственное оборонное предприятие объявило, что будет производить танковые снаряды в Индии. Затем Моди и Путин договорились о совместной разработке и производстве оружия. Российские и индийские компании уже выпускают оружие в Индии, включая танки, истребители и ракеты.

Сингх в декабре обсудил в Москве приобретение российской радиолокационной системы «Воронеж» за 4 млрд долларов. Она может выявлять и отслеживать ряд угроз, включая баллистические ракеты и самолеты, на расстоянии до 8000 километров. Это обеспечивает Индии возможности ведения наблюдения, которые простираются далеко в Китай, что доступно лишь нескольким державам. Возможно, для Индии не менее важно и то, что около 60% компонентов будут выпускать местные производители.

Все это говорит о том, что Индия продолжает рассматривать Россию как основного поставщика первоклассного оружия и средство укрепления своей оборонной промышленности.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail