ТАСС: средняя зарплата в РФ выросла почти вдвое к допандемийной

За пять лет состав правительства несколько раз корректировался, но незначительно. Сейчас он на 70% тот же, что и в январе 2020 года. Во многих случаях ротация производилась внутри кабмина: министры и вице-премьеры не покидали его, а лишь получали другой портфель.