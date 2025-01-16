Стало известно, сколько россияне потратили на еду в праздники

По данным «Чек Индекса», во время праздничных каникул россияне активнее тратились как в сфере общепита, так и в продуктовых магазинах. Драйверами увеличения розничных продаж остались траты в регионах, в том числе в небольших городах и населенных пунктах, как результат общего подъема уровня потребления в стране. Средний чек в продуктовом магазине в период с 1 по 8 января 2025 года составил 809 рублей, что на 7% выше показателей аналогичного периода 2024 года. Число покупок выросло на 4% за год. В топе категорий покупок (без учета алкоголя и табачных изделий) оказались яйца, бананы, хлеб, огурцы, томаты, морковь, яблоки, картофель и сахар.