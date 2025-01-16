Стало известно, сколько млрд долларов в криптовалютах было получено незаконно

«Сумма в 40,9 млрд долларов — это предварительная оценка, основанная на данных, имеющихся у аналитиков на текущий момент. По мере того, как будут выявляться больше адресов, помеченных как незаконные, связанные с ними транзакции за 2024 год будут включены в итоговую сумму», — сказано в отчете.