Стало известно, сколько млрд долларов в криптовалютах было получено незаконно

Отмечается, что в отчете представлены средства, отправленные на адреса, которые аналитики определили как незаконные, а также средства, которые были украдены в результате криптовалютных взломов.
«Сумма в 40,9 млрд долларов — это предварительная оценка, основанная на данных, имеющихся у аналитиков на текущий момент. По мере того, как будут выявляться больше адресов, помеченных как незаконные, связанные с ними транзакции за 2024 год будут включены в итоговую сумму», — сказано в отчете.
По данным компании, в 2024 году незаконные переводы составили 0,14% от общего объема блокчейн-транзакций, меньше, чем годом ранее (0,61%).
Рекордный показатель, подчеркивается в документе, был зафиксирован в 2022 году. Он составил 54,3 млрд долларов.
В 2025 году, как прогнозирует Chainalysis, сумма, полученная криптохакерами незаконно, может достигнуть 51 млрд долларов.
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