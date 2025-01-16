Стало известно, как защитить пенсию от инфляции

С 1 января 2025 года в России страховые пенсии увеличили на 7,3%. Это повышение затронуло как неработающих пенсионеров, так и работающих, для которых индексация была заморожена с 2016 года, но с 2025 года возобновлена. Предполагается, что средний размер страховой пенсии по старости к концу 2025 года составит 24 059 рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы 1 апреля 2025 года на 14,75%, что приведёт к увеличению их среднего размера до 15 456 рублей.