Стало известно, как защитить пенсию от инфляции

«Чтобы защитить пенсию от инфляции, я бы рекомендовал получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке. Это позволит пенсионеру ими оперативно управлять. Целесообразно размещать полученную пенсию на накопительный счет с ежедневным начислением процентов», — отметил эксперт.
Если у пенсионера есть другие источники дохода, помимо пенсии, подчеркнул он, часть средств есть смысл размещать на банковском депозите, чтобы обеспечить себе подушку безопасности.
По словам Балынина, часто банки готовы предложить пенсионерам более выгодные условия размещения средств на вкладах. Например, с автоматическим зачислением пенсии на накопительный счет. Если есть возможность выбрать тариф с начислением процентов ежедневно, то каждый день деньги будут приносить дополнительный доход.
Специалист посоветовал пользоваться возможностями вкладов и накопительных счетов с высокой ставкой и платить за услуги ЖКХ не сразу после получения квитанции, а ближе к финальной дате. При таком подходе, по словам экономиста, вложенные средства будут работать на получение владельцем дополнительного дохода.
Помимо этого, эксперт напомнил россиянам, что многие магазины предоставляют пенсионерам скидки за покупки в утренние часы, которые доходят до 5%-10%.
С 1 января 2025 года в России страховые пенсии увеличили на 7,3%. Это повышение затронуло как неработающих пенсионеров, так и работающих, для которых индексация была заморожена с 2016 года, но с 2025 года возобновлена. Предполагается, что средний размер страховой пенсии по старости к концу 2025 года составит 24 059 рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы 1 апреля 2025 года на 14,75%, что приведёт к увеличению их среднего размера до 15 456 рублей.
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