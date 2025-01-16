Счетная палата определила шесть ключевых направлений внутренней трансформации

«Счетная палата утвердила основные направления деятельности на 2025−2027 годы (ОНД). Документ конкретизирует новую стратегию развития Счетной палаты на 2025−2030 годы: определяет основные приоритеты аудиторской деятельности и общесистемные направления работы ведомства на ближайшие три года. Для успешного выполнения запланированных мероприятий и реализации основных задач стратегии развития Счетной палаты в ОНД определены шесть ключевых направлений внутренней трансформации контрольного ведомства», — сказали в пресс-службе.
В Счетной палате уточнили, что в ОНД включены отраслевые комплексы мероприятий, запланированные к реализации до конца 2027 года. Тематики комплексов сформированы на основе анализа ключевых рисков и проблемных областей социально-экономического развития страны, которые СП планирует тщательно рассмотреть через проведение серии взаимосвязанных мероприятий.
Ключевыми направлениями внутренней трансформации контрольного ведомства станут: реализация комплексной программы цифровой трансформации, оптимизация подходов к проведению мероприятий и управлению их результатами. А также развитие подходов к работе с человеческим капиталом, взаимодействия с контрольно-счетными органами регионов и международного сотрудничества. Не менее важным направлением станет развитие экспертизы по отдельным темам аудита, связанным с существенными рисками управления федеральными и иными ресурсами.
«В рамках внутренней работы особое внимание будет уделено цифровой трансформации Счетной палаты. Будем развивать подходы цифрового аудита, основанного на качественных и полных данных, внедрять современные цифровые технологии, аналитические инструменты и методы контроля, расширять использование технологий на основе искусственного интеллекта. Это позволит нам усилить аудиторскую функцию Счетной палаты, увеличит глубину анализа высокорисковых вопросов деятельности объектов аудита. И, конечно, безусловным приоритетом для нас на ближайшие три года станет развитие человеческого капитала как основы профессионализма Счетной палаты», — отметил руководитель аппарата СП Ильнар Мирсияпов.