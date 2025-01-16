Счетная палата определила шесть ключевых направлений внутренней трансформации

«В рамках внутренней работы особое внимание будет уделено цифровой трансформации Счетной палаты. Будем развивать подходы цифрового аудита, основанного на качественных и полных данных, внедрять современные цифровые технологии, аналитические инструменты и методы контроля, расширять использование технологий на основе искусственного интеллекта. Это позволит нам усилить аудиторскую функцию Счетной палаты, увеличит глубину анализа высокорисковых вопросов деятельности объектов аудита. И, конечно, безусловным приоритетом для нас на ближайшие три года станет развитие человеческого капитала как основы профессионализма Счетной палаты», — отметил руководитель аппарата СП Ильнар Мирсияпов.