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S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение прав 150 пассажиров рейса Братск — Москва, которым не предоставили горячее питание во время полета. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что в августе 2024 года авиаперевозчик не обеспечил горячим питанием 150 пассажиров, следовавших более пяти часов рейсом из Братска в Москву. По инициативе транспортной прокуратуры перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Руководству авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона.