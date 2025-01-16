S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров

«Установлено, что в августе 2024 года авиаперевозчик не обеспечил горячим питанием 150 пассажиров, следовавших более пяти часов рейсом из Братска в Москву. По инициативе транспортной прокуратуры перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении.