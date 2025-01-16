Российской угольной отрасли угрожают банкротства

На этом фоне, подчеркивает собеседник газеты в одной из крупных угольных компаний, существует угроза банкротств небольших игроков. По его мнению, продолжающееся падение доходов от экспорта, отсутствие новых рынков сбыта и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, ограничивающая возможность получить дешевые заемные деньги, не позволят им выйти из убыточной зоны.