Россияне положили на депозиты в иностранных банках максимальную сумму

Оказалось, что за последний месяц осени 2024 года объем этих депозитов увеличился на триллион рублей, а с начала минувшего года — почти на 33 процента. Впрочем, практически весь этот рост пришелся на курсовую переоценку, так как в ноябре 2024 года рубль просел относительно доллара на 11 процентов, а относительно юаня — на 8,4 процента.
При этом объем наличной валюты на руках у населения за 11 месяцев минувшего года увеличился на 15 процентов, до 10 триллионов рублей. А вот объем наличных рублей сжался с 16,2 до 15 триллионов рублей.
Ранее оказалось, что почти 50 процентов крупнейших российских банков уменьшили ставки по вкладам для населения. Такую динамику объяснили двумя факторами: неизменной ключевой ставкой Банка России, а также удешевлением облигаций федерального займа.