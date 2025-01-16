Россияне положили на депозиты в иностранных банках максимальную сумму

Оказалось, что за последний месяц осени 2024 года объем этих депозитов увеличился на триллион рублей, а с начала минувшего года — почти на 33 процента. Впрочем, практически весь этот рост пришелся на курсовую переоценку, так как в ноябре 2024 года рубль просел относительно доллара на 11 процентов, а относительно юаня — на 8,4 процента.