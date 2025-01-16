Россиянам перечислили профессии с резким ростом зарплат

В 2024 году, как сообщали ранее эксперты «Мигрант Сервиса», заметный рост доходов также наблюдался в сфере такси. Так, в августе-сентябре средний оклад столичных водителей составил 152 985 рублей, а в октябре достиг отметки в 155 849 рублей. В первой половине декабря зарплаты московских таксистов выросли примерно до 172 тысяч, а к концу последнего месяца года, по прогнозу аналитиков, должны были приблизиться к уровню в 183 тысячи. При этом пиковый рост окладов в отрасли ожидался в канун Нового года. Из-за ажиотажного спроса, утверждали эксперты, доходы таксистов могли увеличиться в среднем на 30−50 процентов.