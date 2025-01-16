Росконгресс назвал вероятных «черных лебедей» для мировой экономики в 2025 году

«Черным лебедем» в экономике называют внезапно меняющее мир событие, которое приводит к значительным последствиям. «Такие события по определению непредсказуемы, но главным риском для мировой экономики можно назвать торговую войну всех со всеми с максимальной эскалацией тарифов и, как следствие, повторение Великой депрессии в терминах обвала торговли», — говорится в сообщении.