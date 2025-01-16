Росконгресс назвал вероятных «черных лебедей» для мировой экономики в 2025 году

«Черным лебедем» в экономике называют внезапно меняющее мир событие, которое приводит к значительным последствиям. «Такие события по определению непредсказуемы, но главным риском для мировой экономики можно назвать торговую войну всех со всеми с максимальной эскалацией тарифов и, как следствие, повторение Великой депрессии в терминах обвала торговли», — говорится в сообщении.
Из доклада следует, что один из самых предсказуемых кризисов связан с американской долговой проблемой. Ранее госдолг США превысил отметку 36 трлн долларов и обновил исторический максимум.
К «черным лебедям» 2025 года авторы также относят киберугрозы и вероятное повреждение цифровой инфраструктуры, в частности, подводных интернет-кабелей. Киберпреступность уже стала большой проблемой, а усугубить ситуацию может рост популярности генеративного искусственного интеллекта, способного создавать контент и подверженность больших языковых моделей атакам.
В числе других потенциальных рисков назван выбор Ираном, который вовлечен в серию конфликтов, сценария наиболее жесткого противостояния, а также конфликт на Корейском полуострове и конфликт вокруг Тайваня. «Эти события способны вызвать катастрофические последствия для мировой экономики, но оцениваются как маловероятные в 2025 году», — полагают авторы.