Росбанк исключили из реестра участников системы страхования вкладов

«Росбанк исключен из реестра банков — участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности путем реорганизации в форме присоединения», — говорится в сообщении.
Правопреемником прекратившего деятельность юридического лица, по данным АСВ, является Т-банк.
Ранее Т-банк завершил интеграцию Росбанка в качестве филиала. В рамках присоединения была проведена крупнейшая единоразовая миграция более 3 млн клиентов.