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Росбанк исключили из реестра участников системы страхования вкладов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Росбанк исключен из реестра банков — участников системы страхования вкладов в связи с реорганизацией, сообщается в Telegram-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Источник: Агентство «Москва»

«Росбанк исключен из реестра банков — участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности путем реорганизации в форме присоединения», — говорится в сообщении.

Правопреемником прекратившего деятельность юридического лица, по данным АСВ, является Т-банк.

Ранее Т-банк завершил интеграцию Росбанка в качестве филиала. В рамках присоединения была проведена крупнейшая единоразовая миграция более 3 млн клиентов.