Путин: РФ готова помогать ЦАР, в том числе поставляя зерно

«Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, мы это делаем», — сказал Путин. Он уточнил, что в основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. «Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане», — заверил российский лидер.