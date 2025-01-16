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Путин: РФ готова помогать ЦАР, в том числе поставляя зерно

Президент России отметил готовность продолжить оказание гуманитарной помощи при необходимости.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. РФ готова продолжать оказание гуманитарной помощи ЦАР, в том числе поставками пшеницы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая переговоры с главой Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой.

«Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, мы это делаем», — сказал Путин. Он уточнил, что в основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. «Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане», — заверил российский лидер.