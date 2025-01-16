Производство слабоалкогольной продукции в РФ в 2024 году снизилось почти на 60%

Всего в России за 2024 год производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 188,14 млн дал, что на 1,8% ниже показателя за 2023 год. При этом производство спиртных напитков крепостью выше 9% выросло на 8% и достигло 120,9 млн дал.