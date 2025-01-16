Производство алкоголя в РФ в 2024 году снизилось на 2%

Выпуск тихих вин за год вырос на 8,6%, до 32,6 млн дкл, игристых на 25%, до 17,6 млн дкл, ликерных на 29,6%, до 1,1 млн дкл. Производство плодовой продукции упало на 50%, до 6 млн дкл, виноградосодержащих напитков на 65%, до 200 тыс. дкл, слабоалкогольной продукции на 56%, до 10 млн дкл.