Производство алкоголя в РФ в 2024 году снизилось на 2%

Производство спиртных напитков в России в 2024 году при этом увеличилось на 8%, до 121 млн дкл. Выпуск водки вырос на 3%, до 83 млн дкл, ликероводочных изделий на 29%, до 18 млн дкл, коньяка на 10,2%, до 10 млн дкл.
Выпуск тихих вин за год вырос на 8,6%, до 32,6 млн дкл, игристых на 25%, до 17,6 млн дкл, ликерных на 29,6%, до 1,1 млн дкл. Производство плодовой продукции упало на 50%, до 6 млн дкл, виноградосодержащих напитков на 65%, до 200 тыс. дкл, слабоалкогольной продукции на 56%, до 10 млн дкл.
Снижение производства сместило спрос потребителей в сторону напитков брожения. Кроме того, в ведомстве отметили рост продаж алкоголя в праздники и во время массовых отпусков. По его данным, это связано с развитием внутреннего туризма и адаптацией российского алкогольного рынка к сокращению импорта.
О том, стоит ли инвестировать в алкогольные компании, аналитики Market Power рассказали в этом материале.