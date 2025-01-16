Пожары в Калифорнии угрожают замедлением роста экономики США

В банке Morgan Stanley предполагают, что из-за стихийного бедствия в штате откроют на 20−40 тысяч меньше вакансий, особенно это может затронуть сферу услуг. Кроме того, из-за роста цен на новые и подержанные автомобили инфляция превысит ожидаемый уровень на четыре-девять пунктов.