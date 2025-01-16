По итогам 2024 года инфляция в России оказалась выше прогноза ЦБ

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, сообщает Росстат. Этот показатель оказался выше, чем в 2023 и 2021 годах, когда инфляция составляла 7,42% и 8,39% соответственно. Однако он ниже уровня 2022 года, когда цены выросли на 11,94%.