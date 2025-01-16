По итогам 2024 года инфляция в России оказалась выше прогноза ЦБ

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, сообщает Росстат. Этот показатель оказался выше, чем в 2023 и 2021 годах, когда инфляция составляла 7,42% и 8,39% соответственно. Однако он ниже уровня 2022 года, когда цены выросли на 11,94%.
Наибольший рост цен в 2024 году был отмечен на услуги (+9,97%) и продовольственные товары (+9,18%). Особенно подорожала плодоовощная продукция, рост стоимости которой составил 16,37%. Что касается непродовольственных товаров, их цены увеличились на 6,38%, о чем также свидетельствуют данные статистического ведомства.
Среди отдельных категорий товаров больше всего подорожали куриные яйца (+29,39%), сливочное масло (+17,22%) и мясо, а также птица (+11,38%). В категории непродовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на медикаменты (+11%), стройматериалы (+8,14%) и бензин (+7,99%).
Кроме того, существенно увеличилась стоимость услуг. Так, использование пассажирского транспорта подорожало на 14,94%, зарубежный туризм — на 14,6%, а цены на санаторно-оздоровительные услуги выросли на 12,49%.
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