Перевозки контейнеров на ДВЖД в импортном сообщении за 2024 год выросли на 12,2%

ХАБАРОВСК, 16 января. /ТАСС/. Объем контейнерных перевозок в импортном сообщении на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) за 2024 год увеличился на 12,2% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД.
«В 2024 году по Дальневосточной железной дороге в импортном сообщении отправлено более 1 млн ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении. Отмечается, что в сравнении с показателем предшествующего года рост составил 12,2%.
По всем видам сообщения отправлено более 1,3 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 2% больше, чем в 2023 году.
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 4,2% и составило 1,2 млн ДФЭ, перевезено 13,9 млн тонн грузов — на 4,5% больше, чем в предшествующем году. В том числе это автомобили и комплектующие — 235 тыс. ДФЭ, что на 12,2% больше по сравнению с 2023 годом; химикаты и сода — 201,9 тыс. ДФЭ, рост 3,5%; машины, станки, двигатели — 188,3 тыс. ДФЭ, что на уровне 2023 года; промышленные товары народного потребления — 149,1 тыс. ДФЭ, показатель уменьшился на 3,1%; продовольствие — 33,8 тыс. ДФЭ, рост в 25,4% и другое.
В 2023 году на Дальневосточной железной дороге, как уточнили ТАСС в ДВЖД, во всех видах сообщения было отправлено почти 1,3 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ — это на 22,2% больше, чем в 2022 году.