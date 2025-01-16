Перевозки контейнеров на ДВЖД в импортном сообщении за 2024 год выросли на 12,2%

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 4,2% и составило 1,2 млн ДФЭ, перевезено 13,9 млн тонн грузов — на 4,5% больше, чем в предшествующем году. В том числе это автомобили и комплектующие — 235 тыс. ДФЭ, что на 12,2% больше по сравнению с 2023 годом; химикаты и сода — 201,9 тыс. ДФЭ, рост 3,5%; машины, станки, двигатели — 188,3 тыс. ДФЭ, что на уровне 2023 года; промышленные товары народного потребления — 149,1 тыс. ДФЭ, показатель уменьшился на 3,1%; продовольствие — 33,8 тыс. ДФЭ, рост в 25,4% и другое.