Перечислены регионы с самым значительным снижением цен на «вторички»

Так, согласно подсчетам, наибольшее снижение цен зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе — на 7,7% ниже по итогам 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Стоимость квадратного метра жилья здесь опустилась с 98,6 тысячи рублей за квадратный метр до 90,9 тысячи рублей.
На втором месте оказалась Карачаево-Черкесская Республика. Цена квадратного метра жилья в регионе снизился на 5,7%, до 82,2 тысячи рублей. В 2023 году показатель составлял 87,2 тысячи.
Третье место заняла Республика Коми с понижением цен на 3,9%, до 73 тысяч рублей за квадратный метр. На четвертом — Камчатский край, где цена квадратного метра снизилась на 3,1%, до 128,6 тысячи рублей.
Замыкает пятерку Республика Тыва. Стоимость жилья здесь опустилась до 114,1 тысячи рублей за квадратный метр с 117,3 тысячи по итогам 2023 года, на 2,7%.
В топ-десять также вошли Республика Карелия со снижением на 2,6% (до 87,7 тысячи рублей), Хабаровский край — 2,1% (до 92,8 тысячи рублей), Республика Башкортостан — 1,9% (79,9 тысячи рублей), Костромская область — 0,9% (до 69,2 тысячи рублей) и Республика Дагестан — 0,7% (до 87,4 тысячи рублей).
Как поясняют в пресс-службе, аналитики Домклик рассмотрели данные СберИндекс по стоимости квадратного метра на вторичном рынке в фактических ипотечных сделках на декабрь 2024 года и декабрь 2023 года.
«На основе этих данных аналитики вычислили разницу в стоимости кв. м за период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года и выделили регионы с наибольшим снижением цены в процентном отношении за указанный временной промежуток», — добавляют там.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».