Патрушев поручил провести аудит выданных лицензий на недра

В аппарате Патрушева также напомнили, что в закон «О недрах» в последние годы внесен ряд изменений. В частности, введена цифровая лицензия, усовершенствована система мониторинга и увеличены платежи при превышении сроков геологоразведки. «Особое внимание на совещании уделили работе по “спящим” лицензиям. За 2022−2024 годы досрочно были прекращены около 900 лицензий», — подчеркнули в аппарате вице-премьера.