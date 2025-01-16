Патрушев поручил провести аудит выданных лицензий на недра

«Минерально-сырьевую базу нашей страны составляют почти 240 видов полезных ископаемых. Их запасы сосредоточены более чем в 40 тыс. месторождений. Кроме того, добыча сырья формирует порядка 40% доходов консолидированного бюджета. С учетом таких масштабов, безусловно, государственная политика должна обеспечивать эффективное управление сырьевой базой», — сказал Патрушев, слова которого привели в его аппарате.
В ходе совещания руководители профильных ведомств доложили о ключевых аспектах управления отраслью, включая администрирование лицензий и стимулирование выполнения недропользователями лицензионных обязательств.
В аппарате Патрушева также напомнили, что в закон «О недрах» в последние годы внесен ряд изменений. В частности, введена цифровая лицензия, усовершенствована система мониторинга и увеличены платежи при превышении сроков геологоразведки. «Особое внимание на совещании уделили работе по “спящим” лицензиям. За 2022−2024 годы досрочно были прекращены около 900 лицензий», — подчеркнули в аппарате вице-премьера.