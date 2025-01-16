Отбор газа из ПХГ Европы превысил 900 млн куб. м в сутки впервые за более чем год

Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 64,15% (на 6,62 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что значительно превосходит аналогичные показатели «проблемных» лет — 58% в 2018 году и 47,5% в 2022 году. При этом в январе 2024 года запасы превышали 79%.