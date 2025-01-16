Оптимизм на вечерней сессии

Россия, по данным ОПЕК, в декабре снизила добычу нефти на 6 тыс. б/с до 8,985 млн б/с, добывая на 7 тыс. б/с выше оговоренного уровня. В общем 19 стран в составе ОПЕК+ в декабре добывали вместе 35,163 млн б/с, что на 67 тыс. б/с меньше, чем в ноябре и на 285 тыс. б/с ниже запланированного в рамках обязательств уровня. Тем временем, мировой спрос на нефть в 2024 году вырос на 1,54 млн б/с и достиг 103,75 млн б/с; по итогам 2025 года он может увеличиться еще на 1,45 млн б/с до 105,2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК. Ожидается, что рост потребления в текущем году может быть подкреплен сильным спросом на авиаперевозки, а также устойчивым пробегом автотранспорта, в том числе в сегменте грузоперевозок и автопарка на дизтопливе.