Объем ФНБ на 1 января составил 11,88 трлн рублей

«По состоянию на 1 января 2025 г. объем ФНБ составил 11 879 972,7 млн рублей или 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ “О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов”, что эквивалентно 116 837,2 млн долл. США», — сказано в публикации на сайте ведомства.
Кроме того, объем ликвидных активов ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3 809 866,8 млн рублей или 2,0% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ, по данным Минфина, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря по 31 декабря 2024 года составила 3,4 млн долларов, что эквивалентно 345,1 млн рублей.
Министерство добавляет, что в декабре прошлого года продало 55,49 млрд юаней и 58,96 тонн золота из ФНБ для финансирования дефицита федерального бюджета России.
Помимо этого, говорится в сообщении, курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 декабря 2024 года в совокупности составили 1,102 трлн рублей. На счетах ФНБ в ЦБ РФ по состоянию на 1 ноября размещено 164,04 млрд китайских юаней, 187,7 тонн золота и 1,63 млрд рублей.
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