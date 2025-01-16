Объем ФНБ на 1 января составил 11,88 трлн рублей

«По состоянию на 1 января 2025 г. объем ФНБ составил 11 879 972,7 млн рублей или 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ “О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов”, что эквивалентно 116 837,2 млн долл. США», — сказано в публикации на сайте ведомства.